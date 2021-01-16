Главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову нашли убитой

Главный редактор регионального портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова найдена убитой в своей квартире. Об этом сообщает ТАСС.

Позже стало известно, что супруг Шепляковвой сам пришёл в полицию и написал явку с повинной, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Журналистке было 33 года.

«Житель Тверской области 1983 года рождения после произошедшего забрал детей и покинул Рязань, выехав в другую область. Предположительно, мотивом для совершения преступления стала семейная ссора», — говорится на сайте Следственного комитета по Рязанской области.

Детей погибшей временно передали на попечение родственников.