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Итан Хоук сыграет злодея в сериале Marvel

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:37

Американский актер Итан Хоук исполнит роль злодея в сериале Marvel, рассказывающем о приключениях Лунного Рыцаря. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Какого именно героя сыграет Хоук, пока не раскрывается, но он будет главным соперником центрального персонажа. Согласно оригинальному сюжету, Лунный Рыцарь сражался со злодеем Бушменом.

Комикс о супергерое впервые вышел в 1975 году. Под маской героя скрывался Марк Спектор, бывший морпех, который позже стал наемником и боролся с преступностью. В более поздних выпусках он стал воплощением египетского бога Луны Хонсу.

В октябре прошлого года стало известно, что роль Лунного Рыцаря, возможно, исполнит Оскар Айзек. Участие в шоу может стать своего рода его возвращением в проекты, связанные с Marvel: ранее он сыграл мутанта Апокалипсиса в фильме «Люди Икс: Апокалипсис».

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