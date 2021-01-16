Лиам Нисон заявил, что больше не будет играть в боевиках. Актеру в этом году исполнится 69 лет

Британский актер Лиам Нисон заявил, что больше не будет играть в экшен-фильмах. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Нисон заявил, что в этом году выйдет еще два боевика с его участием, и после этого он, скорее всего, завяжет с этим жанром. Он пошутил, что сделает исключение для тех картин, к которым обычно саундтреки пишет Ханс Циммер.

«Я только что закончил один проект в Австралии, и у меня была сцена драки с парнем, прекрасным, милым актером по имени Тейлор. И в середине боя я поднял глаза, у меня перехватило дыхание, а ему эта нагрузка не стоила ничего, и я спросил: «Тейлор, сколько тебе лет»? Он ответил: «25». Это возраст моего старшего сына!» — объяснил Нисон.

В прошлом году у актера вышел фильм «Сделано в Италии». Режиссером картины выступил актер Джеймс Д«Арси, для него лента стала полнометражным дебютом.