В Англии мужчина сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

В Англии мужчина сдал теоретическую часть экзамена на водительские права со 158-й попытки. Об этом сообщил портал Times Now.

Британец заваливал тест раз за разом и потратил на пересдачи 3 тыс. фунтов стерлингов (около 300 тыс. рублей). В итоге он побил антирекорд по несданным экзаменам (ранее он принадлежал девушке, провалившей экзамен 117 раз) — и все же в конце концов справился с проверкой знаний.

Неудачливому автолюбителю теперь предстоит практическая часть экзамена по вождению. Некоторые соотечественники мужчины сомневаются, что она ему по силам. Другие же вовсе считают, что его не стоило бы пускать за руль.

Однако так не думает директор Select Car Leasing Марк Тонг. «Сдача экзамена по вождению может быть одним из самых сложных жизненных испытаний, и это может занять у некоторых из нас гораздо больше попыток, чем у других», — отмечает он.

«Независимо от того, провалишь ли ты свой тест один раз или 157 раз, нет ничего постыдного в том, чтобы взять себя в руки и сделать еще одну попытку — и любой, кто может это сделать, заслуживает большой чести», — сказал Тонг.

Вероятно, с ним согласны и другие участники антирейтинга начинающих водителей. Некоторым из них — 72-летнему мужчине и 47-летней женщине — на сдачу практической части теста потребовалось более 40 попыток.