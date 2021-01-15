На улицах Петербурга появились лисы. Их привели в город холода

Животных замечали в Колпине, в Центральном районе и на Каменном острове. По мнению местного Комитета по природопользованию, лис привели в город холода и голод — зверей мог привлечь запах пищи, бытовые отходы и мышевидные грызуны.

На улицах Петербурга появились дикие лисы. Об этом сообщили «Бумага» и Администрация города .

Специалисты отмечают, что лисы не опасны для людей. Но их рекомендуют не пытаться накормить и не трогать — в противном случае животные могут испугаться и проявить агрессию.

«Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — рассказал представитель Комитета Николай Ахматович.