перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Англии мужчина сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки 23:09
Университет Джонса Хопкинса: число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 млн человек 22:35
zhan zhang/Unsplash На улицах Петербурга появились лисы. Их привели в город холода
На улицах Петербурга появились лисы. Их привели в город холода 22:11
В Россию поставили почти 10 млн использованных медицинских перчаток. Возбудили уголовное дело 21:17
Смерть Грачевского, выпуск неизданных книг Толкина и другие новости дня 20:59 Дайджест
Седьмая Неделя памяти жертв холокоста пройдет в онлайн- и офлайн-форматах 19:19
В России в 2020 году продали рекордное число автомобилей «Роллс-Ройс» 18:18
В Петербурге под «Мостом глупости» с надписью «Газель» не проедет» застряла 200-я по счету «газель» 17:59
Devin Carroll/YouTube Американские инженеры показали робота, сделанного изо льда
Американские инженеры показали робота, сделанного изо льда 17:41
Ghetts и Stormzy выпустили трек «Skengman» и клип на него 17:20
Sleaford Mods выпустили новый альбом «Spare Ribs» 16:31
В Индонезии произошло мощное землетрясение. Погибли 35 человек 16:27
Ариана Гранде выпустила ремикс «34+35» с Megan Thee Stallion и Doja Cat 16:20
Пресс-материалы Вода, мандарины и мороженое: что покупали москвичи в новогодние праздники
Вода, мандарины и мороженое: что покупали москвичи в новогодние праздники 16:06
Журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву 15:32
Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 15:25
«Кухня на районе» и St. Friday Socks выпустили наборы из одного носка 15:18
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:37
Найденный в Австралии гоночный голубь оказался местным. Теперь его не усыпят Обновлено в 14:37
Ron Barabash/Unsplash Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19
Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19 14:35
Отключить рекламу

На улицах Петербурга появились лисы. Их привели в город холода

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:11

На улицах Петербурга появились дикие лисы. Об этом сообщили «Бумага» и Администрация города.

Животных замечали в Колпине, в Центральном районе и на Каменном острове. По мнению местного Комитета по природопользованию, лис привели в город холода и голод — зверей мог привлечь запах пищи, бытовые отходы и мышевидные грызуны.

Специалисты отмечают, что лисы не опасны для людей. Но их рекомендуют не пытаться накормить и не трогать — в противном случае животные могут испугаться и проявить агрессию.

«Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — рассказал представитель Комитета Николай Ахматович.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не лечи меня
Иван Янковский в роли чудо-доктора
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить