В Россию поставили почти 10 млн использованных медицинских перчаток. Возбудили уголовное дело

В Россию поставили 9,9 млн использованных медицинских перчаток, предназначенных для дальнейшей продажи. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В Троицком и Новомосковском административных округах провели проверку виниловых перчаток. Выяснилось, что «поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении».

В связи с этим возбуждено уголовное дело. Зарубежную компанию, ответственную за поставку, обвиняют в покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

«Предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан», — отметили в прокуратуре.