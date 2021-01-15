Смерть Грачевского, выпуск неизданных книг Толкина и другие новости дня

Россия следом за США выходит из Договора по открытому небу. В МИД считают, что выход США подорвал роль этого документа, разрешающего полеты невооруженных летательных аппаратов над странами-участницами.

После госпитализации с COVID-19 умер худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год.

Аэропорт Внуково запретил журналистам снимать прилет Алексея Навального из Германии в Россию. Пресс-служба обещала сама опубликовать видео возвращения оппозиционера.

В Москве задержали по обвинению в экстремизме оператора ФБК Павла Зеленского. Это произошло из‑за твитов о самоубийстве журналистки Ирины Славиной.

В Южном Судане во второй раз задержали жену Ильи Варламова Любовь и еще двух людей, путешествующих с блогером. Причины ареста неизвестны.

Израильский режиссер Влади Антоневич опубликовал письмо, предположительно написанное неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. В нем раскрываются детали убийств середины 2000-х годов.

Минпросвещения отменил ЕГЭ по математике базового уровня. Выпускникам, которые собираются в вузы, нужно будет сдать лишь ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые необходимы для поступления.

За сутки в России выявили 24 715 случаев коронавируса. Число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 3 520 531.

В Индонезии произошло мощное землетрясение силой 6,2 балла. На острове Сулавеси погибли по меньшей мере 35 человек.

Сейшелы разрешили въезд туристам с прививкой от коронавируса. Путешественники должны предоставить сертификат о получении двух доз вакцины и отрицательный ПЦР-тест.

В Петербурге на пост вице-губернатора по культуре предложили кандидатуру Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа. Ранее он работал первым зампредом городского комитета по культуре.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля. Смотр пройдет с 1 по 11 сентября.

Издательство «Эксмо-АСТ» выпустит ранее неизданные книги Джона Р.Р. Толкина. «Утраченный путь и другие истории» выйдут в феврале, «Падение Гондолина» — в мае.

Amazon Prime показал трейлер криминальной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк. А Apple TV представил трейлер новой драмы братьев Руссо «Черри».

Группа Sleaford Mods опубликовала одиннадцатый студийный альбом «Spare Ribs». На нем 11 треков, включая фиты с Эми Тейлор и Билли Номейтс.