перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Англии мужчина сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки 23:09
Университет Джонса Хопкинса: число умерших от COVID-19 в мире превысило 2 млн человек 22:35
zhan zhang/Unsplash На улицах Петербурга появились лисы. Их привели в город холода
На улицах Петербурга появились лисы. Их привели в город холода 22:11
В Россию поставили почти 10 млн использованных медицинских перчаток. Возбудили уголовное дело 21:17
Смерть Грачевского, выпуск неизданных книг Толкина и другие новости дня 20:59 Дайджест
Седьмая Неделя памяти жертв холокоста пройдет в онлайн- и офлайн-форматах 19:19
В России в 2020 году продали рекордное число автомобилей «Роллс-Ройс» 18:18
В Петербурге под «Мостом глупости» с надписью «Газель» не проедет» застряла 200-я по счету «газель» 17:59
Devin Carroll/YouTube Американские инженеры показали робота, сделанного изо льда
Американские инженеры показали робота, сделанного изо льда 17:41
Ghetts и Stormzy выпустили трек «Skengman» и клип на него 17:20
Sleaford Mods выпустили новый альбом «Spare Ribs» 16:31
В Индонезии произошло мощное землетрясение. Погибли 35 человек 16:27
Ариана Гранде выпустила ремикс «34+35» с Megan Thee Stallion и Doja Cat 16:20
Пресс-материалы Вода, мандарины и мороженое: что покупали москвичи в новогодние праздники
Вода, мандарины и мороженое: что покупали москвичи в новогодние праздники 16:06
Журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву 15:32
Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 15:25
«Кухня на районе» и St. Friday Socks выпустили наборы из одного носка 15:18
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:37
Найденный в Австралии гоночный голубь оказался местным. Теперь его не усыпят Обновлено в 14:37
Ron Barabash/Unsplash Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19
Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19 14:35
Отключить рекламу
Дайджест

Смерть Грачевского, выпуск неизданных книг Толкина и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:59

Россия следом за США выходит из Договора по открытому небу. В МИД считают, что выход США подорвал роль этого документа, разрешающего полеты невооруженных летательных аппаратов над странами-участницами.

После госпитализации с COVID-19 умер худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год.

Аэропорт Внуково запретил журналистам снимать прилет Алексея Навального из Германии в Россию. Пресс-служба обещала сама опубликовать видео возвращения оппозиционера.

В Москве задержали по обвинению в экстремизме оператора ФБК Павла Зеленского. Это произошло из‑за твитов о самоубийстве журналистки Ирины Славиной.

В Южном Судане во второй раз задержали жену Ильи Варламова Любовь и еще двух людей, путешествующих с блогером. Причины ареста неизвестны.

Израильский режиссер Влади Антоневич опубликовал письмо, предположительно написанное неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. В нем раскрываются детали убийств середины 2000-х годов.

Минпросвещения отменил ЕГЭ по математике базового уровня. Выпускникам, которые собираются в вузы, нужно будет сдать лишь ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые необходимы для поступления.

За сутки в России выявили 24 715 случаев коронавируса. Число зарегистрированных пациентов с COVID-19 выросло до 3 520 531.

В Индонезии произошло мощное землетрясение силой 6,2 балла. На острове Сулавеси погибли по меньшей мере 35 человек.

Сейшелы разрешили въезд туристам с прививкой от коронавируса. Путешественники должны предоставить сертификат о получении двух доз вакцины и отрицательный ПЦР-тест.

В Петербурге на пост вице-губернатора по культуре предложили кандидатуру Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа. Ранее он работал первым зампредом городского комитета по культуре.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля. Смотр пройдет с 1 по 11 сентября.

Издательство «Эксмо-АСТ» выпустит ранее неизданные книги Джона Р.Р. Толкина. «Утраченный путь и другие истории» выйдут в феврале, «Падение Гондолина» — в мае.

Amazon Prime показал трейлер криминальной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк. А Apple TV представил трейлер новой драмы братьев Руссо «Черри».

Группа Sleaford Mods опубликовала одиннадцатый студийный альбом «Spare Ribs». На нем 11 треков, включая фиты с Эми Тейлор и Билли Номейтс.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не лечи меня
Иван Янковский в роли чудо-доктора

Другие материалы по темам

Теги
МИД
Международный аэропорт Внуково
Эрмитаж
Amazon
Apple
Люди
Алексей Навальный
Борис Грачевский
Ирина Славина
Илья Варламов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить