Седьмая Неделя памяти жертв холокоста пройдет в онлайн- и офлайн-форматах

С 18 января по 31 января в России пройдет седьмая Неделя памяти, посвященная жертвам холокоста и приуроченная к Международному дню их памяти — он отмечается 27 января. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В этом году Неделя памяти состоится частично в онлайн-формате. Тем не менее в РАМТе откроется выставка «Холокост: Уничтожение, сопротивление, спасение», а в Центре имени Мейерхольда покажут спектакль Евгении Беркович «Черная книга Эстер».

В «Геликон-опере» 27 января проведут мемориальный вечер «Хранитель памяти» — на нем соберут деньги на создание памятников жертвам геноцида. В этот же день в Совете Федерации представят выставку «Лучи света: Судьба женщины в годы холокоста».

На телеканале «Дождь» и на его сайте можно будет посмотреть фильмы о холокосте в рамках кинофестиваля «Хроники катастрофы», а также дискуссии с приглашенными гостями. Помимо этого, на Неделе памяти пройдут и другие мероприятия, их список размещен здесь.

В соцсетях вновь начнется международная акция «Мы помним» против ксенофобии. В ней смогут поучаствовать все желающие; для этого нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано «Мы помним»/«We remember», и отметить публикацию хештегами #мыпомним, #weremember.

«Задача Недели памяти больше, чем поминовение уничтоженных в холокост, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения и памяти праведникам народов мира. Наша цель (и я сейчас говорю о нас как об обществе и даже человечестве) — сделать невозможным повторение подобной трагедии, такого зверства», — сказал президент РЕК Юрий Каннер.