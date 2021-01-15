В России в 2020 году продали рекордное число автомобилей «Роллс-Ройс»

В 2020 году в России компания Rolls-Royce установила «абсолютный рекорд продаж с момента поставки первого автомобиля в Санкт-Петербург в 1910 году». Об этом сообщили на сайте автопроизводителя.

За год в России купили более 200 автомобилей марки — это на 4% больше, чем годом ранее. Региональный директор компании в Европе Джулиан Дженкинс назвал этот результат «впечатляющим». Самыми популярными моделями стали Cullinan и Black Badge.

«Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce», — сказали в пресс-службе бренда.