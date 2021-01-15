Американские инженеры показали робота, сделанного изо льда

С помощью двухколесного робота, способного работать при температуре до –17 градусов Цельсия, ученые хотят проверить возможность льда быть основным конструкционным материалом. Специалисты надеются, что в будущем ледяных роботов смогут использовать для изучения других планет.

Инженеры из Университета Пенсильвании представили прототип робота IceBot, основные элементы которого сделаны изо льда. Об этом сообщили IEEE Spectrum и N+1 .

По мнению инженеров, устройства изо льда будут более удобны для работы в космосе. В отличие от других механизмов, ремонт которых требует запасных частей, ледяные роботы могут быть восстановлены из находящейся в космосе в избытке воды.

Робот изо льда задуман как самособирающийся и способный сам себя отремонтировать. Если он окажется достаточно надежным, использование его в космосе, как считают специалисты, будет также финансово выгодным — доставка разработки на другую планету окажется более дешевой.

IceBot можно применять в полярных областях Марса и на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна — Энцеладе и Европе, предполагают ученые. Прототип робота весит 6,2 кг, его размеры — 14×20×13 см. Корпус, колеса и передний бампер устройства выполнены изо льда.

Управление роботом осуществляется через блютус с помощью микроконтроллера на плате Arduino Micro и обычного телефона. Для движения используются два электродвигателя, спрятанных в защитные футляры внутри ледяного корпуса.