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Американские инженеры показали робота, сделанного изо льда

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:41

Инженеры из Университета Пенсильвании представили прототип робота IceBot, основные элементы которого сделаны изо льда. Об этом сообщили IEEE Spectrum и N+1.

С помощью двухколесного робота, способного работать при температуре до –17 градусов Цельсия, ученые хотят проверить возможность льда быть основным конструкционным материалом. Специалисты надеются, что в будущем ледяных роботов смогут использовать для изучения других планет.

По мнению инженеров, устройства изо льда будут более удобны для работы в космосе. В отличие от других механизмов, ремонт которых требует запасных частей, ледяные роботы могут быть восстановлены из находящейся в космосе в избытке воды.

Робот изо льда задуман как самособирающийся и способный сам себя отремонтировать. Если он окажется достаточно надежным, использование его в космосе, как считают специалисты, будет также финансово выгодным — доставка разработки на другую планету окажется более дешевой.

IceBot можно применять в полярных областях Марса и на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна — Энцеладе и Европе, предполагают ученые. Прототип робота весит 6,2 кг, его размеры — 14×20×13 см. Корпус, колеса и передний бампер устройства выполнены изо льда.

Управление роботом осуществляется через блютус с помощью микроконтроллера на плате Arduino Micro и обычного телефона. Для движения используются два электродвигателя, спрятанных в защитные футляры внутри ледяного корпуса.

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