В Петербурге под «Мостом глупости» с надписью «Газель» не проедет» застряла 200-я по счету «газель»

В Петербурге в мост с надписью «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», который находится на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы, врезалась 200-я по счету «газель». Об этом сообщается в твиттере «Моста глупости», который ведет подсчет невнимательных водителей.

У очередной «газели» при столкновении повредился кузов. Повезло, что на этот раз фургон хотя бы не перевозил биотуалет.