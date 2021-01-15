В Петербурге под «Мостом глупости» с надписью «Газель» не проедет» застряла 200-я по счету «газель»

В Петербурге в мост с надписью «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», который находится на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы, врезалась 200-я по счету «газель». Об этом сообщается в твиттере «Моста глупости», который ведет подсчет невнимательных водителей.
У очередной «газели» при столкновении повредился кузов. Повезло, что на этот раз фургон хотя бы не перевозил биотуалет.
«Мост глупости» построили в 2009 году. Проехать под ним могут транспортные средства высотой не более 2,7 метра — то есть легковушки и некоторые модели грузовиков. «Газели» с крытым кузовом к таким не относятся: они либо застревают под мостом, либо лишаются своих частей.
В апреля 2018 года одна «газель» все-таки смогла проехать под мостом, правда, ей оторвало кузов, а весь груз разбросало по дороге. Спустя пару месяцев после этого перед мостом установили лежачего полицейского и повесили цепи, однако водители все равно пытаются под ним проехать.