Ghetts и Stormzy выпустили трек «Skengman» и клип на него

Ghetts объединился со Stormzy для записи нового сингла «Skengman». Вместе с треком вышел клип, снятый в стиле нуар с явными отсылками к франшизе «Город грехов».
Песня войдет в предстоящий альбом Ghetts «Conflict of Interest». Когда именно выйдет пластинка — пока неизвестно.
Ролик снял Натан Джеймс Тетти. На видео помимо самих рэперов можно заметить грайм-ветерана D Double E, афробит-звезду Mist, британскую артистку Shaybo и боксера Майкла Пэйджа.
В октябре прошлого года Ghetts представил совместный с Skepta сингл «IC3». Этот трек также ожидается на будущем альбоме.