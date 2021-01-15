Ghetts и Stormzy выпустили трек «Skengman» и клип на него

Ghetts объединился со Stormzy для записи нового сингла «Skengman». Вместе с треком вышел клип, снятый в стиле нуар с явными отсылками к франшизе «Город грехов».

Песня войдет в предстоящий альбом Ghetts «Conflict of Interest». Когда именно выйдет пластинка — пока неизвестно.