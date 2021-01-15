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В Индонезии произошло мощное землетрясение. Погибли 35 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:27

В Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение силой 6,2 балла. Погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщили Национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий и информагентство Reuters.

Сотни жителей Сулавеси пострадали во время десятков подземных толчков. Землетрясение нанесло урон более чем 300 зданиям, в том числе местному госпиталю, и привело к трем оползням. В регионе также сохраняется опасность возникновения цунами.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажена на глубине всего 10 км. Первый толчок был зафиксирован ночью, около 1.30 по местному времени. Около 15 тыс. человек пришлось покинуть свои дома.

«Это определенно один из самых больших вызовов. Эта катастрофа была одним из наших страхов, и теперь мы используем все подготовленные планы и протоколы», — сказал глава Международной федерации Красного креста в Индонезии Ян Гельфанд.

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