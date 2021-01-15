Вода, мандарины и мороженое: что покупали москвичи в новогодние праздники

Сервис доставки продуктов «Самокат» проанализировал заказы москвичей в новогодние праздники и выяснил, какие продукты они покупали чаще всего. Результатами исследования сервис поделился с «Афишей Daily».

В первые 10 дней нового года сильнее всего спрос вырос на воду, соки, газировку, мороженое и мандарины. В топ-10 самых популярных позиций вошли такие повседневные продукты, как хлеб, вода, молоко и яйца.

1 января на лидирующие позиции выбилась газировка, хотя обычно она не входит даже в десятку. 3 января на столах москвичей появился армянский лаваш и кефир, а к 7-му числу в топ-20 популярных товаров добавились сметана, куриное филе, сливочное масло и лук.

С каждым днем на столах жителей столицы становилось все больше мандаринов: если 1 января этот фрукт был только на 19-й строчке, то к 3 января уже поднялся на 4-е место. Вторым по популярности фруктом оказалась хурма — она достигла 14-го места.

Максимальный рост спроса в новогодние праздники в Москве был 2 января (+17% по сравнению с 1 января). К концу зимних праздников число заказов увеличилось в два раза.