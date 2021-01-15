Ариана Гранде выпустила ремикс «34+35» с Megan Thee Stallion и Doja Cat

Ариана Гранде представила новую версию песни «34+35», в записи которой приняли участие Doja Cat и Megan Thee Stallion. Послушать ремикс можно в Apple Music , Spotify и «Яндекс.Музыке» .

Оригинальная песня «34+35» стала частью шестого альбома певицы «Positions», релиз которого состоялся в октябре прошлого года. Спустя месяц Гранде выпустила клип на этот трек, в котором есть отсылки к «Остину Пауэрсу» и «Метрополису».

«34+35» вошла в топ-10 американского хит-парада Billboard Hot 100, а также заняла высокие позиции в чартах Австралии, Великобритании, Канады и других стран.