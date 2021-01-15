«Кухня на районе» и St. Friday Socks выпустили наборы из одного носка

«Кухня на районе» вместе с St. Friday Socks выпустили специальные наборы, состоящие из одного носка. Они будут появляться в корзине пользователей «Кухни», которые сделают заказ от 600 рублей в промежутке с 16 до 19 часов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Курьер привезет носок вместе с заказом, принт будет выбираться случайно. Всего в серии представлено 10 видов носков: с глазуньей, беконом, сосисками, грибами, бананом, тостом с майонезом, брокколи, кофе, томатом и огурцами. Все они одного размера — 38–41.