Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил назначить на пост вице-губернатора по культуре Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Пиотровский-младший с сентября прошлого года работал первым зампредом комитета по культуре Петербурга. На новой должности он будет отвечать за культуру и спорт.

До работы на госдолжностях Пиотровский занимался культурными проектами, в частности, выступил в 2006 году соучредителем издательства «Арка», которое в партнерстве с Эрмитажем выпускает книги по искусству.

Ранее вице-губернатором Петербурга по культуре был Владимир Кириллов. По данным «Фонтанки», в скором времени он займет должность директора Музея городской истории.