ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменили

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишут «Известия».

Выпускникам 2021 года, которые собираются поступать в вузы, нужно будет сдать лишь ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые необходимы для поступления. Тем, кто в вузы поступать не планирует, достаточно вместо ЕГЭ сдать государственные выпускные экзамены по двум предметам: русскому языку и математике.

Кравцов добавил, что в девятых классах аттестаты в этом году будут выдаваться также на основе двух экзаменов, — по русскому языку и математике. В настоящее время они запланированы на конец мая.

Досрочную сдачу ЕГЭ в этом году отменили из‑за пандемии. Экзамены запланированы на 31 мая — 2 июля.