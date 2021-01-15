Посмотрите клип «Bad Boy» от Young Thug и покойного Juice WRLD

Ролик отсылает к фильму 1995 года «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоренсом в главных ролях. В видео вместе с рэперами, которые показывают, насколько они крутые, появляется группа людей с макияжем джаггало.

Сняла клип мультимедийная компания Lyrical Lemonade, возглавляемая американским клипмейкером и бизнесменом Коулом Беннеттом. Она же занималась визуальным оформлением ролика. Продюсером нового трека выступил Пьер Борн.

Для Young Thug и Juice WRLD это уже третья коллаборация после «On God» и «Mannequin Challenge».

Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго после того, как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР. После смерти рэпера «Афиша Daily» рассказала о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

В июле прошлого года вышла первая посмертная пластинка Juice WRLD — «Legends Never Die». Предыдущий альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» увидел свет в марте 2019 года. В том же году, в октябре, Juice вместе с Future выпустил совместный альбом «WRLD on Drugs».