В Орловской области мужчину оштрафовали на 75 тыс. рублей за комментарий о Деве Марии

Суд в Орловской области оштрафовал 31-летнего местного жителя на 75 тыс. рублей по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) за комментарий в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В пресс-релизе говорится, что мужчина в апреле прошлого года оставил комментарий к посту в неназванной группе, который был «направлен на оскорбление религиозных чувств».

По данным издания «Орловские новости», речь идет о комментариях, касающихся Девы Марии. Мужчина работал вахтовым методом охранником в Москве, а в свободное время писал комментарии под постами в соцсетях.

В 2013 году в Уголовный кодекс РФ ввели статью об оскорблении чувств верующих, максимальное наказание по которой — до трех лет лишения свободы. Поправки внесли в УК после панк-молебна, который группа Pussy Riot устроила в 2012 году в храме Христа Спасителя.

В 2017 году по статье об оскорблении чувств верующих судили блогера Руслана Соколовского, его приговорили к 3,5 годам условно за ловлю покемонов в храме, а в 2018-м — жительницу Барнаула Марию Мотузную, ее дело закрыли, девушка смогла отсудить 100 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. В оскорблении религиозных чувств также обвиняли ведущего Ивана Урганта и комика Александра Долгополова.