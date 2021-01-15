«Ведомости»: стоимость сотовой связи в России увеличится на 15%

Цены на услуги сотовой связи в России могут вырасти в 2021 году на 15%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review.

Рост цен, по мнению экспертов, будет связан прежде всего с выполнением новых нормативных требований, в частности «закона Яровой». Он предписывает хранить записи переговоров и переписку клиентов.

Еще одна причина — фактическое лишение операторов дохода от международного роуминга в прошлом году из‑за пандемии COVID-19. По мнению главы Content-Review Сергея Половникова, эта статья дохода в 2021-м вряд ли восстановится.

Дополнительные расходы, связанные с пандемией, и недополученную операторами выручку в первом полугодии 2020 года агентство оценивает в 30 млрд рублей.

По словам аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова, у сотовых компаний есть множество инструментов для повышения цен. «Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, СМС. Еще один действенный метод — увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг, — говорит он. — СМС-информирование о пропущенных вызовах могут сделать платным, а стоимость разговоров в роуминге — увеличить», — добавляет Потресов.

По его оценке, в прошлом году тарифы на сотовую связь выросли почти на 10%. Только в начале 2020-го, согласно проверке ФАС, цена услуг увеличилась в среднем на 3,5%.