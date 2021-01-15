перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву 15:32
Пон Чжун Хо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 15:25
«Кухня на районе» и St. Friday Socks выпустили наборы из одного носка 15:18
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:37
Найденный в Австралии гоночный голубь оказался местным. Теперь его не усыпят Обновлено в 14:37
Ron Barabash/Unsplash Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19
Сейшелы открылись для всех туристов с прививкой от COVID-19 14:35
Беглов предложил на пост вице-губернатора по культуре Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа 13:42
Посмотрите клип «Bad Boy» от Young Thug и покойного Juice WRLD 13:09
ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году отменили 13:03
В Орловской области мужчину оштрафовали на 75 тыс. рублей за комментарий о Деве Марии 12:32
Robin Worral/Unsplash «Ведомости»: стоимость сотовой связи в России увеличится на 15%
«Ведомости»: стоимость сотовой связи в России увеличится на 15% 12:06
Apple проспонсирует фильм о Наполеоне с Хоакином Фениксом 11:58
В Москве по обвинению в экстремизме задержали оператора ФБК Павла Зеленского 11:19
В России выявили 24 715 новых заражений коронавирусом 11:13
Alibaba выпустит электромобиль. Он сможет самостоятельно парковаться и заряжаться без проводов 10:50
Посмотрите трейлер криминальной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк 10:34
Baza/YouTube Найдено письмо, написанное Тесаком. В нем он раскрывает детали убийств и просит соратников «валить»
Найдено письмо, написанное Тесаком. В нем он раскрывает детали убийств и просит соратников «валить» 10:00
Неизданные книги Толкина выйдут на русском языке 9:52
Том Холланд грабит банки в трейлере драмы «Черри» от братьев Руссо 9:16
Людей, путешествующих с Варламовым и Верзиловым, вновь задержали в Южном Судане 8:53
Отключить рекламу

«Ведомости»: стоимость сотовой связи в России увеличится на 15%

Семён Гудошников
Сегодня в 12:06

Цены на услуги сотовой связи в России могут вырасти в 2021 году на 15%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review.

Рост цен, по мнению экспертов, будет связан прежде всего с выполнением новых нормативных требований, в частности «закона Яровой». Он предписывает хранить записи переговоров и переписку клиентов.

Еще одна причина — фактическое лишение операторов дохода от международного роуминга в прошлом году из‑за пандемии COVID-19. По мнению главы Content-Review Сергея Половникова, эта статья дохода в 2021-м вряд ли восстановится.

Дополнительные расходы, связанные с пандемией, и недополученную операторами выручку в первом полугодии 2020 года агентство оценивает в 30 млрд рублей.

По словам аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова, у сотовых компаний есть множество инструментов для повышения цен. «Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, СМС. Еще один действенный метод — увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг, — говорит он. — СМС-информирование о пропущенных вызовах могут сделать платным, а стоимость разговоров в роуминге — увеличить», — добавляет Потресов.

По его оценке, в прошлом году тарифы на сотовую связь выросли почти на 10%. Только в начале 2020-го, согласно проверке ФАС, цена услуг увеличилась в среднем на 3,5%.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Семейка Крудс: Новоселье
Доисторическая семейка снова в деле

Другие материалы по темам

Теги
Ведомости
ФАС
Люди
Сергей Половников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить