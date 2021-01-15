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Apple проспонсирует фильм о Наполеоне с Хоакином Фениксом

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:58

Компания Apple проспонсирует новый фильм режиссера Ридли Скотта об императоре Франции Наполеоне Бонапарте, главную роль в котором сыграет Хоакин Феникс. Об этом сообщает издание Deadline.

До этого считалось, что картину под названием «Kitbag» («Ранец») снимет Fox Film — Скотт по условиям долгосрочного контракта со студией должен был именно ей предоставить написанный Дэвидом Скарпой сценарий. Однако, по всей видимости, идеи режиссера не нашли поддержки, поэтому он предложил их другим компаниям.

Получив финансирование от Apple, лента, вероятнее всего, выйдет только на Apple TV+. Ожидается, что съемки начнутся в 2022 году.

Фильм «Kitbag» расскажет историю восхождения Наполеона на императорский престол через призму его захватывающих и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью Жозефиной де Богарне.

Феникс и Скотт уже работали вместе — более двадцати лет назад над фильмом «Гладиатор». Тогда актеру довелось воплотить на экране образ римского императора Коммода. За эту роль он был номинирован на премию Американской киноакадемии.

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