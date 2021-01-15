В Москве по обвинению в экстремизме задержали оператора ФБК Павла Зеленского

Оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского задержали в Москве по обвинению в экстремизме. Об этом сообщил у себя в твиттере Алексей Навальный.

По словам политика, задержание связано с твитами Зеленского о самоубийстве журналистки Ирины Славиной. «Ирина, простите нас, простите, что позволяем это <…> Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте ******* [бить] эту недовласть», — писал он.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что Зеленского увезли из дома в столичное управление Следственного комитета. При задержании его ударили по голове, а потом изъяли ноутбук и телефон.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября напротив здания нижегородского МВД. За несколько минут до этого она написала в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне самоубийства у Славиной прошел обыск по делу о нежелательной организации, которое возбудили против нижегородского предпринимателя и пастафарианца Михаила Иосилевича. В ходе обыска у журналистки и ее семьи изъяли флешки, ноутбуки, компьютер и телефоны.

До этого в отношении Ирины Славиной было возбуждено несколько административных дел, связанных с ее журналистской деятельностью и гражданской позицией. Так, в июне на нее завели дело по статье о распространении заведомо ложной информации за публикацию о жителе города Кстово, который, по данным Славиной, вернувшись из Испании, не соблюдал карантин, хотя был заражен коронавирусом. В полиции тогда сказали, что герой статьи не выходил из дома.

Еще одно административное дело на главреда Koza Press завели из‑за поста в фейсбуке. После того как в Шахунье открыли мемориальную доску в честь Сталина, журналистка предложила переименовать этот город в Ша***ню [ерунду]. За это с журналистки взыскали 70 тыс. рублей.