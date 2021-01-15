В России выявили 24 715 новых заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 48 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях, республике Крым, Красноярском крае и Вологодской области.