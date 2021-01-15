В России выявили 24 715 новых заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 48 случаев меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской и Свердловской областях, республике Крым, Красноярском крае и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 520 531. За последние сутки вылечились 27 636 человек, за все время — 2 909 680. За сутки умерли 555 пациентов, за все время — 64 495.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 93,1 млн человек, почти 2 млн из них умерли, свыше 51,3 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (23,3 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,3 млн).