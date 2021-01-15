Найдено письмо, написанное Тесаком. В нем он раскрывает детали убийств и просит соратников «валить»

Израильский режиссер Влади Антоневич, автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях российских неонацистов, опубликовал письмо, предположительно написанное неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. В нем он раскрывает детали допросов в красноярском СИЗО и этнических убийств середины 2000-х годов.

То же письмо без указания источников распространил телеграм-канал Baza. Подлинность текста не подтверждена представителями Марцинкевича, указывает «Новая Газета».

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все. В т. ч. про армяна, дачу и проститутку которую потом того. Привезли Ромео (Максим Аристархов, обвиняемый в одном из этнических убийств. — Прим. ред.). С ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в казни таджика и дага», — говорится в письме (орфография и пунктуация автора сохранены).

Автор текста также пишет, что дал показания против Сергея Коротких («Малюты»), сказав, что тот «голову резал», и Максима Макиенко («Дантиста»), который «зиговал на камеру». В письме Марцинкевич предупреждает соратников, что «телефоны слушаются» и «всех будут брать», а потому им «валить надо резко».

Тесак умер в челябинском СИЗО 16 сентября. В следственных органах заявили, что он покончил с собой, однако адвокат Марцинкевича рассказал, что его подзащитный жаловался на пытки перед смертью, а следователи выбивали из него показания за убийства, совершенные в конце девяностых. Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело о его убийстве. Независимая экспертиза показала, что погибший не мог сам нанести себе обнаруженные на его теле травмы.

После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, «Тесак» заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.