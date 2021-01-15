Неизданные книги Толкина выйдут на русском языке

Две книги английского писателя Джона Р. Толкина, которые ранее не публиковались на русском языке, выйдут в России в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение издательской группы «Эксмо-АСТ».

«Впервые на русском языке ранее не издававшиеся труды автора „Хоббита“ и „Властелина колец“: „Утраченный путь и другие истории“ — февраль 2021 года, „Гибель Гондолина“ — май 2021 года», — сообщило издательство.

Книга «Падение Гондолина» была написана автором в 1917 году. Сюжет книги рассказывает о захвате эльфийского города Гондолин лордом Морготом. Действие происходило за тысячи лет до начала трилогии «Властелин колец».

«Утраченный путь» — часть двенадцатитомной «Истории Средиземья», вышедшей под редакцией сына писателя Кристофера Толкина. Роман рассказывает о двух путешественниках во времени, которые пытаются найти утраченный путь в древнюю эльфийскую землю Нуменор.

Ранее издательство HarperCollins сообщило, что выпустит в июне этого года сборник ранее не публиковавшихся текстов Толкина «Природа Средеземья» («The Nature of Middle-earth»). Книга расскажет о мире, в котором разворачиваются события «Властелина колец», «Сильмариллиона», «Хоббита» и других произведений писателя.