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Людей, путешествующих с Варламовым и Верзиловым, вновь задержали в Южном Судане

Семён Гудошников
Сегодня в 8:53

Жену блогера Ильи Варламова Любовь, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и их знакомого Вадима Гинзбурга во второй раз задержали в Южном Судане. Об этом говорится в блоге Варламова.

Сами Варламов и Верзилов в это время находились запертыми в отеле в центре Джубы (столицы Южного Судана), где ожидали результатов тестов на COVID-19. А их спутники перед задержанием поехали в племя мундари, где были запланированы съемки. Их остановили на обратном пути на блокпосте и вновь арестовали, пишет Варламов. «Последнее сообщение было: „Нас арестовывают, везут на какую‑то военную базу и забирают телефоны“. После этого никто не выходил на связь», — сообщил блогер.

«По геолокации видно, что моя жена Любовь Варламова, директор Европейской Гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург действительно на военной базе в центре Джубы. Самое интересное, что с ними должен быть арестован представитель министерства печати Южного Судана, который их сопровождал (на самом деле следил, чтобы там не было меня и Пети)», — добавил он.

В российском посольстве в Южном Судане Варламову сказали, что не располагают по этому вопросу никакой информацией и ждут реакции южносуданских властей. Она, по их словам, скорее всего появится утром 15 января.

В первый раз Илью Варламова, Петра Верзилов и их спутников задержали в Южном Судане 13 января. Причиной назвали пульт от дрона, который нашли у блогера в багажнике. При этом сам дрон у Варламова изъяли еще в Уганде, где компания была до этого. Через несколько часов россиян отпустили, в российском МИДе сказали, что решают вопрос об их возвращении домой.

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