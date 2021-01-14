В ролике впервые можно увидеть оригинальную рукопись стихотворения, предоставленную музыкантам Государственным музеем истории российской литературы. Кроме того, специально для клипа черно-белые фото поэта и Ваксель были переведены в цветные.

Группа «Яуза» записала песню на стихи «Мандельштама» «Из табора улицы темной», посвященные Ольге Ваксель, и выпустила клип — он появился на ютьюб-канале коллектива.

Группа выпустила песню к 130-летию со дня рождения Мандельштама, который отмечается 14 января. «Мы посвящаем этот клип и эту песню всем, кто в те тяжелые годы писал стихи о любви и красоте», — сказали музыканты.

«Яуза» планирует выпустить юбилею поэта ксразу несколько композиций. В ближайшее время артисты опубликуют песни на стихи «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Шерри-Бренди» и «Жизнь упала как зарница».

В честь юбилея Мандельштама также вышел трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» из 21 композиции. Его представили российские и зарубежные музыканты, в числе которых Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Noize MC, Mgzavrebi и другие.