перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Возвращение в офлайн московских старшеклассников, летающий «кадиллак» и другие новости дня 20:54 Дайджест
В Австралии хотят убить гоночного голубя из США, названного в честь Джо Байдена 19:16
ladygaga/Instagram Леди Гага выступит на инаугурации Джо Байдена. Она исполнит национальный гимн США
Леди Гага выступит на инаугурации Джо Байдена. Она исполнит национальный гимн США 18:42
Республиканка, прокричавшая «хайль Гитлер» на митинге, извинилась. Она хотела сказать «майн фюрер» 18:05
Лука Гуаданьино, Хлоя Севиньи и Леа Сейду рассказали про свои любимые книги о кино 17:57
Памятник Аленке из Нововоронежа продадут на аукционе. Стартовая цена — 1 млн рублей 17:10
Hearst Shkulev Group купила издание «Вокруг света». Его печатная версия продолжит выходить 16:58
Издательство «Самокат» проведет онлайн-фестиваль литературы Фландрии и Нидерландов 16:51
navalny/Instagram ФСИН предпримет «все действия» по задержанию Навального
ФСИН предпримет «все действия» по задержанию Навального 16:00
Тильда Суинтон призналась, что она — квир-персона 15:59
General Motors представила концепт летающего «кадиллака» 15:42
«Жучок размером с автобус»: глава предвыборного штаба Соболь нашла в своем айфоне прослушку 15:03
Telegram заблокировал 15 каналов с экстремистами из США. И пометил фейковый аккаунт Трампа 14:36
СК не увидел признаков причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального 13:59
Kam Idris/Unsplash Минстрой заставит платить налоги за сдачу жилья. Стоимость аренды может увеличиться на 13%
Минстрой заставит платить налоги за сдачу жилья. Стоимость аренды может увеличиться на 13% 13:18
В Индонезии нашли самый древний наскальный рисунок животного. Ему более 45 тыс. лет! 12:19
Роскомнадзор попросил журналистов не переводить иностранные слова, созвучные нецензурной лексике 12:03
В России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса 11:47
В Челябинске суд оправдал двоих участников митинга «Он нам не царь» Обновлено в 11:28
«Просто похудейте»: британский телеведущий раскритиковал обложку Cosmo с плюс-сайз-моделью 11:12
Отключить рекламу
Дайджест

Возвращение в офлайн московских старшеклассников, летающий «кадиллак» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:54

В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели уже 3 495 816 человек.

В ВОЗ считают, что второй год пандемии может быть тяжелее первого. Один из факторов ускоряющегося распространения болезни — мутации COVID-19, в Кении обнаружили сразу 16 новых штаммов.

СК отказался проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. А ФСИН пообещала «предпринять все действия» по задержанию политика.

Глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова обнаружила прослушивающее устройство в своем телефоне. Жучок появился после задержания в декабре, женщина обвиняет в его установке сотрудников ФСБ.

Минстрой заставит россиян платить налог на сдачу жилья. Стоимость аренды в России может вырасти на 13%.

Московские старшеклассники вернутся в школы 18 января. Остальные коронавирусные ограничения продлили еще на неделю.

Роскомнадзор попросил журналистов не переводить иностранные слова, имена и названия, созвучные нецензурной лексике. Ведомство возмутило упоминание в СМИ мексиканского города Охуэлос-де-Халиско.

Художнице Алене Савельевой из Уфы поступают угрозы из‑за рисунков полуобнаженных людей в башкирских одеждах. Травля началась с поста националиста Руслана Габбасова, обвинившего художницу в издевательстве над башкирским народом.

Telegram удалил как минимум 15 каналов крайне правых сторонников Дональда Трампа. Они планировали в мессенджере акции насилия в день инаугурации Джо Байдена.

В Индонезии археологи обнаружили самый древний наскальный рисунок с изображением животных. Диких свиней в пещере на острове Сулавеси нарисовали как минимум 45,5 тыс. лет назад.

Медиахолдинг Hearst Shkulev Group купил научно-популярное и страноведческое издание «Вокруг света». Старейший российский журнал не закроется, следующий номер выйдет в феврале.

Автомобильная компания General Motors представила концепт летающего «кадиллака». Одноместный электрический беспилотник сможет развивать скорость в воздухе до 88 км в час.

Памятник Аленке из Нововоронежа продадут на аукционе, стартовая цена лота — миллион рублей. Вырученные деньги направят на благотворительность.

Российские и зарубежные музыканты выпустили трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама. Среди участников проекта — Леонид Агутин, Илья Лагутенко и «Сансара».

Ubisoft создаст игру по вселенной «Звездных войн» с открытым миром. Это будет первая игра по франшизе, созданная с 2012 года не EA Games.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Не лечи меня
Иван Янковский в роли чудо-доктора

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
ВОЗ
ФСИН
Минстрой
Роскомнадзор
General Motors
Люди
Алексей Навальный
Дональд Трамп
Джозеф Байден
Любовь Соболь
Ольга Ключникова
Осип Мандельштам
Леонид Агутин
Илья Лагутенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить