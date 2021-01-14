Возвращение в офлайн московских старшеклассников, летающий «кадиллак» и другие новости дня

В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели уже 3 495 816 человек.

В ВОЗ считают, что второй год пандемии может быть тяжелее первого. Один из факторов ускоряющегося распространения болезни — мутации COVID-19, в Кении обнаружили сразу 16 новых штаммов.

СК отказался проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. А ФСИН пообещала «предпринять все действия» по задержанию политика.

Глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова обнаружила прослушивающее устройство в своем телефоне. Жучок появился после задержания в декабре, женщина обвиняет в его установке сотрудников ФСБ.

Минстрой заставит россиян платить налог на сдачу жилья. Стоимость аренды в России может вырасти на 13%.

Московские старшеклассники вернутся в школы 18 января. Остальные коронавирусные ограничения продлили еще на неделю.

Роскомнадзор попросил журналистов не переводить иностранные слова, имена и названия, созвучные нецензурной лексике. Ведомство возмутило упоминание в СМИ мексиканского города Охуэлос-де-Халиско.

Художнице Алене Савельевой из Уфы поступают угрозы из‑за рисунков полуобнаженных людей в башкирских одеждах. Травля началась с поста националиста Руслана Габбасова, обвинившего художницу в издевательстве над башкирским народом.

Telegram удалил как минимум 15 каналов крайне правых сторонников Дональда Трампа. Они планировали в мессенджере акции насилия в день инаугурации Джо Байдена.

В Индонезии археологи обнаружили самый древний наскальный рисунок с изображением животных. Диких свиней в пещере на острове Сулавеси нарисовали как минимум 45,5 тыс. лет назад.

Медиахолдинг Hearst Shkulev Group купил научно-популярное и страноведческое издание «Вокруг света». Старейший российский журнал не закроется, следующий номер выйдет в феврале.

Автомобильная компания General Motors представила концепт летающего «кадиллака». Одноместный электрический беспилотник сможет развивать скорость в воздухе до 88 км в час.

Памятник Аленке из Нововоронежа продадут на аукционе, стартовая цена лота — миллион рублей. Вырученные деньги направят на благотворительность.

Российские и зарубежные музыканты выпустили трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама. Среди участников проекта — Леонид Агутин, Илья Лагутенко и «Сансара».

Ubisoft создаст игру по вселенной «Звездных войн» с открытым миром. Это будет первая игра по франшизе, созданная с 2012 года не EA Games.