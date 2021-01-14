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В Австралии хотят убить гоночного голубя из США, названного в честь Джо Байдена

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:16

В Австралии обнаружили специально обученного гоночного голубя из американского штата Алабама. Птица перебралась через Тихий океан на грузовом судне, но теперь ее хотят поймать и усыпить. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Дело в том, что заморский голубь может быть переносчиком инфекций. Это беспокоит Австралийскую службу карантина и инспекций. Ведомство попросило жителя Мельбурна Кевина Селли-Берда, во дворе которого поселился голубь, помочь в поимке птицы.

Селли-Берд увидел американского голубя впервые на своем заднем дворе 26 декабря. Он назвал птицу Джо — в честь избранного президента США Джо Байдена. Селли-Берд подкармливал обессилевшего Джо и помог голубю восстановиться.

Однажды мужчина поймал птицу и по синей ленте на лапке определил, что голубь принадлежит гражданину США. Селли-Берд безуспешно пытался связаться с владельцем птицы. Сейчас Джо окреп, и австралиец утверждает, что больше не может поймать пернатого соседа.

«Честно говоря, я не могу его поймать. Я могу приблизиться к нему на расстояние 50 см, и тогда он улетает», — говорит Селли-Берд.

По мнению Министерства сельского хозяйства Австралии, голубь «может поставить под угрозу продовольственную безопасность» страны и популяцию местных диких птиц. Поэтому власти планируют нанять профессионального ловца птиц для поимки Джо.

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