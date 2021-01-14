Леди Гага выступит на инаугурации Джо Байдена. Она исполнит национальный гимн США

Леди Гага выступит на инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне 20 января. Об этом сообщил Variety.

Певица исполнит национальный гимн страны — на инаугурации Трампа четыре года назад его спела звезда America's Got Talent Джеки Иванко. Также в праздничном концерте примут участие Дженнифер Лопес, Деми Ловато и Джастин Тимберлейк.

Поэтесса Аманда Горман прочитает на церемонии свое стихотворение. Клятву верности возглавит пожарная Андреа Холл. Помимо того, в мероприятии примут участие давние друзья Байдена — отец Лео О'Донован и преподобный доктор Сильвестр Биман.

Инаугурация 46-го президента пройдет в столице США в среду, 20 января. На это время в Вашингтоне будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Он продлится с 11 по 24 января.