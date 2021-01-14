Hearst Shkulev Group купила издание «Вокруг света». Его печатная версия продолжит выходить

Совладелец Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев выкупил старейшее российское научно-популярное и страноведческое издание «Вокруг света», сообщает «Коммерсант». Сумма сделки не раскрывается.

После продажи Шкулев получит контроль над бумажной и электронной версиями журнала, товарным знаком и архивами номеров. Само издание войдет в группу компаний Shkulev Media Holding, а американский партнер Шкулева Hearst в покупке не участвовал.

О переговорах между Шкулевым и Васильевым еще в конце прошлого года писал РБК. Тогда Васильев заявил, что журнал может приостановить выпуск печатного издания «в связи с систематическим сокращением рынка печатных СМИ». О решении издательства отказаться от бумажного формата рассказывал и главный редактор «Вокруг света» Сергей Апресов.

Шкулев опровергает информацию о закрытии издания. По его словам, печатный номер журнала выйдет в феврале, а всего в 2021 году их будет десять.

В планах Shkulev Media Holding — «модернизация» журнала: будет уменьшен формат издания, поменяется его дизайн, к тому же упор будет сделан на научно-популярные материалы, рассказал новый главред Алексей Алексенко.

Первый выпуск «Вокруг света» появился в 1861 году. Журнал рассказывает о путешествиях, исторических событиях, научных открытиях и технических достижениях. За 160-летнюю историю выход журнала приостанавливался дважды: с 1918 по 1927 год из‑за революции и с 1941 по 1945 год из‑за Великой Отечественной войны.