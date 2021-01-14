General Motors представила концепт летающего Cadillac

Автомобиль оснащен четырьмя роторами, который питают электромотор на 90 киловатт в час. Они позволяют развивать скорость в воздухе до 88 километров в час, а благодаря вертикальному взлету и посадке, перемещать пассажира с крыши на крышу.

General Motors представила концепт электрического беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой под брендом Cadillac. Одноместный Cadillac eVTOL был показан на виртуальной выставке CES 2021, пишет Techcrunch.

Согласно концепту, летающий Cadillac предоставит владельцу изолированное путешествие в роскоши и панорамный вид на город. Однако, как отмечает Techcrunch, это всего лишь концепция, и ее вряд ли когда‑нибудь реализуют именно в таком виде.

По словам представителя компании, задача eVTOL — показать, как автономность и роскошь Cadillac могут выглядеть в «не столь отдаленном будущем». В ближайших планах компании — разработка летающего беспилотника для двух пассажиров.