Telegram заблокировал 15 каналов с экстремистами из США. И пометил фейковый аккаунт Трампа

Telegram удалил как минимум 15 каналов крайне правых сторонников Дональда Трампа. Как пишет NBC News, они планировали в мессенджере акции насилия в день инаугурации Джо Байдена, 20 января.

По данным издания, один из каналов позиционировал себя как «экофашистский». В нем публиковались материалы о превосходстве белой расы, а после штурма Капитолия размещались инструкции по изготовлению бомб и боеприпасов.

Несмотря на блокировки, ряд открытых телеграм-каналов с крайне правым контентом продолжают действовать. «Мы наблюдаем невероятный рост на нашем скромном канале за последние несколько дней», — сказал модератор одного из них.

Кроме того, Telegram поставил отметку «scam» («мошенничество») на канал, который якобы принадлежит Дональду Трампу. Раньше в нем публиковали твиты политика, но после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, там стали постить официальные заявления Белого дома. На момент написания заметки у канала было 524 тыс. подписчиков.

Аккаунты Дональда Трампа за последнее время заблокировали многие соцсети — Facebook, YouTube и Twitter, обвинив президента в подстрекательстве к насилию. И если первые две сделали это на время, то последняя — навсегда.

Примеру Twitter последовал и Snapchat, который объяснил вечный бан аккаунта Трампа «интересами общественной безопасности». По мнению соцсети, президент «распространяет дезинформацию, язык вражды и подстрекательства к насилию».