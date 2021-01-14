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«Жучок размером с автобус»: глава предвыборного штаба Соболь нашла в своем айфоне прослушку

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:03

Начальница предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова после ареста обнаружила в своем телефоне прослушивающее устройство. Об этом рассказала Соболь на видео, опубликованном на ютьюб-канале «Навальный Live».

Сотрудники ФБК выяснили, что жучок в айфоне Ключниковой появился после того, как ее задержали в декабре возле дома предполагаемого отравителя Алексея Навального, сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Вместе с ней был задержан оператор «Навальный Live» Аким Керимов. Их обвинили в неповиновении полиции и отправили под арест на семь суток.

У обоих задержанных изъяли телефоны, однако после выхода из спецприемника получить свое устройство обратно смогла только Ключникова. «Это было странно. И поэтому мы присмотрелись к телефону получше и обнаружили там прослушку», — сообщила Соболь.

В разговоре с «МБХ медиа» Ключникова уточнила, что нашла жучок еще в момент нахождения под арестом, когда ей в очередной раз выдали телефон на 15 минут, чтобы позвонить родным. По ее словам, на телефоне были скручены болты, а само устройство работало со сбоями. Она полагает, что айфон вскрыли сотрудники ФСБ.

Саму прослушку в ролике показал технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный. По его данным, устройство установили путем вскрытия, повредив телефон настолько, что это просто невозможно было не заметить. «Если честно, я не уверен, что таким айфоном вовсе безопасно пользоваться, если не смотреть на то, что в него еще установлен жучок», — сказал Холодный.

В прослушивающее устройство встроена сим-карта, микрофон, GPS-трекер и микросхема для усиления радиосигнала. Холодный допустил, что с помощью жучка хотели отслеживать и то, что происходит на экране.

«Если вас удивляло, как же такой тупой Кудрявцев работает в ФСБ, то посмотрите какой жучок они установили в телефон начальницы штаба Соболь. Размером с автобус», — написал в телеграме Навальный.

Ключникова сообщила, что намерена подать в СК заявление с требование завести уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

Любовь Соболь, Ольгу Ключникову и Акима Керимова, а также активиста штаба Навального Константина Распопова задержали 21 декабря возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Их признали виновными в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Суд оштрафовал Соболь и Распопова на 1000 рублей. Ключникову и Керимова арестовали на семь суток.

Позже на Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища после того, как она пыталась попасть в квартиру к Кудрявцеву. В СК утверждали, что соратница Навального ввела в заблуждение курьера, представившись ему «брошенной женой с маленьким ребенком», и незаконно проникла в квартиру «пожилой женщины» — теще Кудрявцева Галине Субботиной.

Сама Соболь утверждает, что позвонила в дверь квартиры сотрудника ФСБ, но там никто не открыл, после чего ей удалось зайти в соседнюю квартиру вместе с доставщиком пиццы. Дело, которое возбудили против нее, она назвала политически мотивированным.

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