СК не увидел признаков причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального

Главное военное следственное управление Следственного комитета отказалось проводить проверку о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщил сам политик в своем блоге.
В официальном ответе ведомства на заявления юриста ФБК Владлена Лося говорится, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».
Копии заявлений СК направил в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу — там проводится проверка по факту госпитализации Навального в Омске.
В середине декабря Bellingcat вместе с Фондом борьбы с коррупцией и другими СМИ опубликовал данные о восьми предполагаемых отравителях Алексея Навального — журналисты назвали восьмерых сотрудников ФСБ.
Авторы расследования назвали имена всех сотрудников, участвовавших в операции, и их псевдонимы: Станислав Макшаков, Олег Таякин (Тарасов), Алексей Александров (Фролов), Иван Осипов (Спиридонов), Константин Кудрявцев (Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (Степанов), Владимир Паняев.
Спустя неделю после этого Навальный выпустил видео о том, как он звонит одному из них, — Константину Кудрявцеву. Тот косвенно признался в покушении на жизнь оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора подделкой, а само расследование — провокацией.