Минстрой заставит платить налоги за сдачу жилья. Стоимость аренды может увеличиться на 13%

Минстрой готовит законопроект о выведении рынка аренды недвижимости из серой зоны. До конца 2021 года его планируют внести в Госдуму, узнали «Известия».

Пока документ не готов — идет его разработка и обсуждение. По задумке, законопроект должен сформировать в России рынок частного наемного жилья и защитить интересы как собственников, так и арендаторов.

Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья. Данные в нее должны будут подавать добросовестные арендодатели. Платформу собираются интегрировать с системами Федеральной налоговый службы, что должно упростить процесс начисления и уплаты налогов.

Глава экспертного совета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова полагает, что в законопроект могут включить типовой договор найма, создание реестра наймодателей, а также агрегатора — компанию, которая будет вести отношения с арендаторами от имени собственника. «Агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату и проверку нанимателя», — сказала она.

По мнению Булгаковой, логично будет ввести административную ответственность за неподачу информации и неуплату налогов. Недобросовестных собственников можно выявлять по данным Росреестра — если человек владеет несколькими квартирами, проверять, кто в них живет, предполагает она.

Как прогнозируют эксперты, новые правила могут увеличить стоимость аренды жилья в пределах 13% или выше. Учитывая колоссальное влияние поправок на рынок недвижимости, правильно их для начала опробовать в нескольких пилотных регионах, отмечают они.

Сейчас 80–90% рынка арендного жилья в России находится в серой зоне. По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, это означает не только упущенные налоговые сборы, но и риск криминогенных ситуаций. В квартирах, которые сдаются нелегально, могут проживать люди, занимающиеся преступной деятельностью, или незаконные мигранты.