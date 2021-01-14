В России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1913 случаев больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Республике Коми, Красноярском крае и Вологодской области.