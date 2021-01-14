В России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 1913 случаев больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Республике Коми, Красноярском крае и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 495 816. За последние сутки вылечились 27 956 человек, за все время — 2,8 млн. За сутки умерли 570 пациентов, за все время — 63 940.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 92 млн человек, почти 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (23 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,2 млн).