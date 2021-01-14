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«Просто похудейте»: британский телеведущий раскритиковал обложку Cosmo с плюс-сайз-моделью

Семён Гудошников
Сегодня в 11:12

Ведущий утреннего шоу «Good Morning Britain» Пирс Морган раскритиковал обложку журнала Cosmo, на которой плюс-сайз-модель в спортивной форме выполняет упражнения. Ее фотография сопровождается надписью «Это здоровье» («This is healthy»).

По мнению Моргана, такая обложка «безответственна», поскольку «поощряет ожирение» во время пандемии. Считается, что избыточный вес увеличивает риск осложнений при COVID-19. Полным людям телеведущий посоветовал «просто похудеть».

Его точку зрения поддержала доктор Хилари Джонс, которая сказала, что ожирение вредно для здоровья. «При избыточном весе у вас гораздо выше риск метаболического синдрома, высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, повышенный риск сердечных заболеваний и инсультов», — пояснила она.

С ними в дискуссию вступила инструктор по зумбе Саманта Кут, которая отметила, что у нее клиническое ожирение, но она регулярно тренировалась и чувствовала себя счастливой, что, по ее мнению, важнее, чем цифры на весах.

Кут считает, что слова Моргана жестокие и не признают важность психического здоровья и того, как сложно похудеть. Она напомнила о болезненно худых моделях, которые часто появляются на обложках журналов, но не встречают критики.

«Мне все равно, кто ты, если ты страдаешь ожирением, ты не здоров. Мне тоже не нравятся до боли худые модели на обложках журналов, это вредно», — ответил ей ведущий.

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