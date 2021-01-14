В Кении нашли целых 16 новых штаммов коронавируса

Ученые из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны шестнадцать новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету East African. Эти мутации имеют уникальный характер и пока не встречались в других частях мира.

По словам одного из участников исследования Чарлза Аготи, особенность новых штаммов заключается в том, что они могут быстро распространяться и на начальном этапе заболевания их очень трудно определить. Эти мутации были выявлены в округе Таита в конце 2020 года, от южноафриканских и британских штаммов они отличаются генетически.

Как отметил ученый, мутирующие вирусы вызвали всплеск заболевания в Таите. Четыре из шестнадцати штаммов отличаются агрессивностью, поэтому не исключено, что страну может ждать взрывной сценарий распространения инфекции.

По последним данным, в Кении за все время выявлено 98 555 случаев заражения коронавирусом, умерли 1720 пациентов.

Кенийские специалисты продолжают работать над раскрытием полного генома новых штаммов, поэтому сегодняшние выводы относительно этих мутаций носят предварительный характер. К изучению также присоединилась ВОЗ.