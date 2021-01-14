ВОЗ: второй год пандемии может оказаться более тяжелым

Второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем первый. Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

«Мы вступаем во второй год (пандемии. — Прим. ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса. — Прим. ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — цитирует его слова РИА «Новости».

В Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдают «идеальный шторм», отметил представитель ВОЗ. По его словам, факторами, усилившими распространение болезни, стали морозы, скопление людей в помещениях и циркулирующие новые штаммы коронавируса.

Накануне в ВОЗ сообщили, что недельная заболеваемость COVID-19 в мире достигла пика с начала пандемии. За день вирус выявили у пяти миллионов человек. Самый сильный рост инфицирования наблюдается в Северной и Южной Америке — там зафиксировали 51% новых случаев заболевания и 45% смертей за неделю.