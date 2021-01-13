Ubisoft разработает игру по «Звездным войнам» с открытым миром

Lucasfilm Games заключила партнерство с Ubisoft для создания игры с отрытым миром по вселенной «Звездных войн», пишет Wired. Это будет первая игра по франшизе, созданная не EA Games, с которой был заключен эксклюзивный контракт в 2012 году.

Разработка игры находится на ранней стадии — Ubisoft Massive Entertainment все еще набирает сотрудников для проекта. В роли креативного директора выступит Джулиан Герити, который возглавлял разработку The Division 2 и The Crew, а в качестве движка будет использован Snowdrop от Massive.

Другие подробности, включая сюжет, персонажей в игре и примерную дату ее выхода, не раскрываются.

Недавно Lucafilm Games заключили сотрудничество с разработчиками серии «The Elder Scrolls» компанией Bethesda и создателями «Wolfenstein» студией MachineGames для разработки игры про Индиану Джонса. Эта игра станет первым за долгие годы проектом Lucasfilm Games, не относящимся к «Звездным войнам».