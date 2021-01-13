Выступления «Ночного проспекта», «Союза» и Summer of Haze: «Мутабор» объявил зимнюю программу

Московский клуб «Мутабор» объявил концертную программу на январь и февраль.

До конца зимы в нем выступят «Ночной проспект», «Автоспорт», «Штадт», «Гласность», Summer of Haze, «Порез на собаке», Supper Besse, «Луни Ана», Lucidvox, USSSY, «Дом престарелых аутистов» и «Союз».

Посмотреть расписание концертов можно в фейсбуке площадки. Билеты на любое мероприятие стоят 500 рублей. Список не окончательный — новые анонсы будут появляться в течение ближайших двух месяцев.

Программа подготовлена вместе с концертным агентством Connected Agency Степана Казарьяна. В разговоре с телеграм-каналом «Психо Daily» Казарьян заявил, что агентство продолжит сотрудничать с «Мутабором» и после антикоронавирусных ограничений.