Задержание Верзилова и Варламова в Африке, бан ютьюб-канала Трампа и другие новости дня

Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию. Политик прилетит из Берлина в Москву рейсом «Победы» 17 января.

Петра Верзилова, Илью Варламова, его жену Любовь и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева задержали в Южном Судане из‑за найденного у них пульта от дрона. Через несколько часов задержанных отпустили, сейчас решается вопрос об их возвращении домой.

В России выявили 22 850 заражений коронавирусом за сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 3 471 053. 18 января Россия перейдет «от масштабной вакцинации к массовой» по поручению Владимира Путина.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта может уничтожить место обитания редких для Москвы краснокнижных животных. Среди них — тритон обыкновенный и два вида дятлов.

Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда. Под угрозой несколько исторических зданий и десятки деревьев.

YouTube минимум на семь дней заморозил канал Дональда Трампа. В сервисе посчитали, что недавно опубликованный там ролик может спровоцировать дальнейшее насилие.

Хакеры начали взламывать умные пояса верности для мужчин, требуя выкуп за разблокировку. «Теперь твой член — мой», — написали одной из жертв.

ЦРУ рассекретило более 700 документов, связанных с НЛО. Теперь их может скачать любой желающий.

Garage Magazine перестанет выходить в печатном виде, но полностью не закроется. Сайт журнала, который разработала команда Vice, больше не будет частью проекта.

Дэнни Бойл снимет мини-сериал о Sex Pistols, а независимая киностудия Wiip экранизирует в нескольких сериях антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла.

Американская певица Ashnikko выпустила клип на песню «Deal with It». В нем артистка возглавляет пиратское судно и отбивается от девушки-кракена.

В «Никольских рядах» в Петербурге заработала венецианская карусель — популярный атрибут праздничных европейских площадей. Прокатиться на ней (а еще забраться на Смотровую башню, прокатиться на большой горке или закупиться на новогодней ярмарке) можно до конца февраля.