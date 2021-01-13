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Алена Савельева Художнице из Уфы угрожают из‑за рисунков полуголых людей в башкирских костюмах
Художнице из Уфы угрожают из‑за рисунков полуголых людей в башкирских костюмах Вчера в 23:09
Ubisoft разработает игру по «Звездным войнам» с открытым миром Вчера в 22:16
Выступления «Ночного проспекта», «Союза» и Summer of Haze: «Мутабор» объявил зимнюю программу Вчера в 21:28
Умер Дэвид Баркли — совладелец медиахолдинга Telegraph Media и один из богатейших людей Британии Вчера в 20:49
Задержание Верзилова и Варламова в Африке, бан ютьюб-канала Трампа и другие новости дня Вчера в 20:30 Дайджест
BohunkaNika/Wikimedia Москву признали городом с самыми большими пробками в мире
Москву признали городом с самыми большими пробками в мире Вчера в 18:55
Илью Варламова и Петра Верзилова отпустили из тюрьмы в Южном Судане Вчера в 18:34
В «Никольских рядах» появилась венецианская карусель Вчера в 18:21
Ashnikko управляет пиратским кораблем в клипе «Deal with It» Вчера в 18:09
Американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на 240 млн долларов. У него осталось две попытки Вчера в 17:35
«Архнадзор» Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда
Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда Вчера в 17:35
Журнал Garage Magazine перестанет выходить в печатном виде Вчера в 17:05
Дэнни Бойл снимет мини-сериал о Sex Pistols Вчера в 16:39
ЦРУ рассекретило свои документы об НЛО. Теперь их можно скачать Вчера в 16:31
Федеральное правительство США впервые с 1953 года казнило женщину Вчера в 16:15
shvetsa/Unsplash Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. Правительство пообещало приступить к ней 18 января
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. Правительство пообещало приступить к ней 18 января Вчера в 15:57
Повышение температуры в верхних слоях Мирового океана оказалось рекордным за 50 лет Вчера в 15:44
TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 15 лет Вчера в 15:35
В Москве может быть разрушена среда обитания краснокнижного тритона Вчера в 15:20
Студенты ЕУСПб выступили против участия режиссера Ильи Хржановского в дискуссии в университете Вчера в 14:36
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Дайджест

Задержание Верзилова и Варламова в Африке, бан ютьюб-канала Трампа и другие новости дня

Семён Гудошников
Вчера в 20:30

Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию. Политик прилетит из Берлина в Москву рейсом «Победы» 17 января.

Петра Верзилова, Илью Варламова, его жену Любовь и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева задержали в Южном Судане из‑за найденного у них пульта от дрона. Через несколько часов задержанных отпустили, сейчас решается вопрос об их возвращении домой.

В России выявили 22 850 заражений коронавирусом за сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 3 471 053. 18 января Россия перейдет «от масштабной вакцинации к массовой» по поручению Владимира Путина.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта может уничтожить место обитания редких для Москвы краснокнижных животных. Среди них — тритон обыкновенный и два вида дятлов.

Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда. Под угрозой несколько исторических зданий и десятки деревьев.

YouTube минимум на семь дней заморозил канал Дональда Трампа. В сервисе посчитали, что недавно опубликованный там ролик может спровоцировать дальнейшее насилие.

Хакеры начали взламывать умные пояса верности для мужчин, требуя выкуп за разблокировку. «Теперь твой член — мой», — написали одной из жертв.

ЦРУ рассекретило более 700 документов, связанных с НЛО. Теперь их может скачать любой желающий.

Garage Magazine перестанет выходить в печатном виде, но полностью не закроется. Сайт журнала, который разработала команда Vice, больше не будет частью проекта.

Дэнни Бойл снимет мини-сериал о Sex Pistols, а независимая киностудия Wiip экранизирует в нескольких сериях антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла.

Американская певица Ashnikko выпустила клип на песню «Deal with It». В нем артистка возглавляет пиратское судно и отбивается от девушки-кракена.

В «Никольских рядах» в Петербурге заработала венецианская карусель — популярный атрибут праздничных европейских площадей. Прокатиться на ней (а еще забраться на Смотровую башню, прокатиться на большой горке или закупиться на новогодней ярмарке) можно до конца февраля.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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