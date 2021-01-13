Мосгосстройнадзор разрешил строительство бизнес-центра на Хохловке, несмотря на запрет суда

Комитет государственного строитетельного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) разрешил AB Development строительство бизнес-центра в Колпачном переулке, несмотря на запрет Бутырского районного суда. Об этом сообщил в фейсбуке градозащитник Дмитрий Черахчьян из «Архнадзора».

«Если московские власти не исполняют даже прямых требований московских же судов, система государственного управления в столице движется к коллапсу. Теперь застройщику осталось только согласовать в ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы. — Прим. ред.) ограждение стройплощадки — и можно вызывать бульдозеры», — заявил градозащитник.

Ранее в ходе проверки Минкульт установил, что некоторые предусмотренные проектом бизнес-центра работы несовместимы со статусом памятника территории. Тогда Бутырский районный суд запретил давать застройщику разрешение на строительство, но позже отменил свое решение — активисты обжаловали его.

Теперь до 9 февраля исполнить предписания Минкульта должно другое ведомство. Если это произойдет, реализация проекта в текущем виде станет невозможна, говорит Черахчьян. По его мнению, застройщик хочет начать строительство прямо сейчас, чтобы «как можно быстрее избавиться от всего самого ценного — снести шато, уничтожить археологию, загубить деревья». Тогда основания для отмены проекта отпадут, отмечает он.

AB Development представила проект застройки Ивановской горки в августе прошлого года. Согласно нему, исторические здания на территории будут отреставрированы и переоборудованы под рестораны, а на месте детской площадки появятся крытые скамейки.

Как отмечают общественники, реорганизация территории предполагает снос хозяйственной постройки на территории Палат дьяка Украинцева и дома в стиле французского шато, который относится к нотопечатне и архиву Юргенсона, а также вырубку деревьев. Против реконструкции Ивановской горки выступили жители квартала и активисты.