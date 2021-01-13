ЦРУ рассекретило свои документы об НЛО. Теперь их можно скачать

ЦРУ рассекретило более 700 документов, связанных с НЛО. Об этом сообщает New York Post.

Архив выложил на сайте The Black Vault американский писатель Джон Гринвальд, который специализируется на публикации рассекреченных данных. Он получил документы официальным путем, то есть их передали сотрудники агентства. В ЦРУ подтвердили, что эта база данных имеет отношение к расследованиям по НЛО.

Гринвальд попросил передать ему сканы, опираясь на закон о свободе информации, и получил диск с сотнями изображений низкого качества в формате TIFF. Писатель перевел их в PDF, после чего в документах заработал поиск по тексту. Самые интересные страницы из файлов американец публикует в твиттере. Из первого же поста стало известно, что в 1976 году помощнику заместителя директора по науке и технологиям ЦРУ показали некий предмет небольшого размера, связанный с НЛО. Сотрудник управления сказал, что делать с объектом дальше, но что именно он порекомендовал, остается засекреченным.