Федеральное правительство США впервые с 1953 года казнило женщину

52-летняя Лиза Монтгомери стала первой женщиной с 1953 года, казненной по распоряжению федерального правительства США. Ей ввели смертельную инъекцию утром 13 января, пишет The New York Times.

Монтгомери была приговорена к смертной казни за убийство беременной женщины в 2004 году. Суд установил, что она придушила 23-летнюю заводчицу собак Джо Стиннетт, с которой познакомилась через интернет. А после вырезала кухонным ножом из ее живота ребенка и пыталась выдать его за своего. Ребенок остался жив.

Женщина признала вину и в 2007 году ее приговорили к смертной казни. Сторонники Монтгомери утверждали, что к преступлению подсудимую привели психологические травмы и случаи сексуального насилия. По заявлениям адвокатов, женщина страдала галлюцинациями и синдромом ложной беременности.

Смерть Монтгомери от смертельной инъекции стала 11-й казнью, совершенной федеральным правительством США с июля 2020 года. Тогда администрация Дональда Трампа возобновила эту практику после 17-летнего перерыва. До Монтгомери в истории США федеральным правительством были казнены всего три женщины, остальные смертные приговоры выносили власти отдельных штатов.