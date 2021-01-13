Дэнни Бойл снимет мини-сериал о Sex Pistols

Британский режиссер Дэнни Бойл («На игле») снимет мини-сериал о лондонской панк-группе Sex Pistols. По данным Variety, проект заказал американский телеканал FX.
Сериал «Pistol» будет состоять из шести эпизодов. В его основу легли воспоминания гитариста группы Стива Джонса «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol», опубликованные в 2016 году.
Представьте себе, что вы врываетесь в мир «Короны» и «Аббатства Даунтон» вместе с друзьями и во все горло орете свои песни, лопаясь от ненависти ко всему, что они олицетворяют. Это навсегда изменило британскую культуру и общество. Для стрит-арта это стало детонатором: простые молодые люди с улицы поняли, что они тоже могут самовыражаться. Все их боялись, и все следили за их творчеством. Sex Pistols. Всеобщим кумиром был Стив Джонс, который, по его собственным словам, занял 94-ю строчку в списке лучших гитаристов мира. Фильм рассказывает о том, как ему это удалось.
К съемкам шоу должны приступить в начале марта. Роль Стива Джонса исполнит Тоби Уоллес («Молочные зубы», «Скины»), басиста Сида Вишеса сыграет Луис Партридж («Энола Холмс»), а фронтмена Джона Лайдона — Энсон Бун («1917»).
Изображение на превью: AltyaziDergisi/Twitter