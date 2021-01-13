Дэнни Бойл снимет мини-сериал о Sex Pistols

Представьте себе, что вы врываетесь в мир «Короны» и «Аббатства Даунтон» вместе с друзьями и во все горло орете свои песни, лопаясь от ненависти ко всему, что они олицетворяют. Это навсегда изменило британскую культуру и общество. Для стрит-арта это стало детонатором: простые молодые люди с улицы поняли, что они тоже могут самовыражаться. Все их боялись, и все следили за их творчеством. Sex Pistols. Всеобщим кумиром был Стив Джонс, который, по его собственным словам, занял 94-ю строчку в списке лучших гитаристов мира. Фильм рассказывает о том, как ему это удалось.

Дэнни Бойл режиссер