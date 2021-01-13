Повышение температуры в верхних слоях Мирового океана оказалось рекордным за 50 лет

Ученые зафиксировали самую высокую температуру Мирового океана с 1955 года. Об этом сообщает EurekAlert.

В исследовании, опубликованном в журнале Advances in Atmospheric Sciences, отмечается, что 90% избыточного тепла из‑за изменения климата поглощается океанами. В 2019 году верхние 2000 метров глобального водного пространства поглотили на 20 зеттаджоулей тепла больше, чем годом ранее. Такая тенденция способствует более интенсивным дождям во время штормов и ураганов, увеличивая риск наводнений, а также изменяет баланс в экосистемах.

20 ученых из 13 институтов по всему миру рассчитали температуру океана и уровень соли на глубине до двух километров, используя метод, разработанный сотрудниками Международного центра наук о климате и окружающей среде Института физики атмосферы (IAP) Китайской академии наук (CAS). В работе применялись данные, полученные из различных измерительных устройств, формирующих базу данных Мирового океана.

«Обществу пора адаптироваться к теперь уже неизбежным последствиям неослабевающего потепления. Но еще есть время принять меры и сократить выбросы парниковых газов», — заявил Лицзин Ченг, ведущий автор статьи.

В прошлом году климатологи сообщили, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. Температура воды была выше нуля и на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.