TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 15 лет

Аккаунты пользователей TikTok от 13 до 15 лет (люди младше 13 не могут зарегистрироваться на платформе) автоматически станут приватными. Их ролики смогут посмотреть лишь одобренные пользователями подписчики, заявили в сервисе.

Соцсеть ввела еще ряд изменений в приватности подростков на платформе. Пользователи младше 16 лет теперь сами определяют, кто может комментировать их видео, — к примеру, только «Друзья» или вообще никто. Предоставить доступ к комментированию всем пользователям теперь нельзя.

Сделать дуэт получится только с видео пользователей старше 16. С роликами тех, кому от 16 до 17 лет, сделать дуэт смогут только их друзья. Скачивать на телефон теперь можно только видео, созданные авторами старше 16 лет, а аккаунты тех, кто не достиг 16, перестанут автоматически предлагаться другим пользователям.

Изменения TikTok объясняет желанием обезопасить молодых пользователей. «TikTok старается создавать дружественную и безопасную атмосферу на платформе, чтобы все пользователи, в том числе несовершеннолетние, могли свободно делиться своим творчеством», — заявили в сервисе.